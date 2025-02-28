通貨 / DIBS
DIBS: 1stdibs.com Inc
2.87 USD 0.06 (2.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DIBSの今日の為替レートは、2.14%変化しました。日中、通貨は1あたり2.80の安値と2.88の高値で取引されました。
1stdibs.com Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.80 2.88
1年のレンジ
2.30 4.70
- 以前の終値
- 2.81
- 始値
- 2.82
- 買値
- 2.87
- 買値
- 3.17
- 安値
- 2.80
- 高値
- 2.88
- 出来高
- 168
- 1日の変化
- 2.14%
- 1ヶ月の変化
- 3.61%
- 6ヶ月の変化
- -5.28%
- 1年の変化
- -36.08%
