货币 / DIBS
DIBS: 1stdibs.com Inc
2.81 USD 0.03 (1.08%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DIBS汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点2.73和高点2.83进行交易。
关注1stdibs.com Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DIBS新闻
- 1stdibs.Com: No Clear Catalyst In Sight (DIBS)
- 1stdibs CFO Etergino sells $54,294 in DIBS stock
- 1stdibs.com (DIBS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 1stDibs Q2 2025 slides: luxury marketplace expands verticals amid ongoing losses
- 1Stdibs.Com earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- 1stdibs.com shareholders approve board members and auditors
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- 1stdibs.Com, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DIBS)
- 1stdibs.com stock soars on record GMV growth, improved margins
日范围
2.73 2.83
年范围
2.30 4.70
- 前一天收盘价
- 2.78
- 开盘价
- 2.76
- 卖价
- 2.81
- 买价
- 3.11
- 最低价
- 2.73
- 最高价
- 2.83
- 交易量
- 92
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- 1.44%
- 6个月变化
- -7.26%
- 年变化
- -37.42%
