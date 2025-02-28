QuotazioniSezioni
DIBS: 1stdibs.com Inc

2.87 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DIBS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.86 e ad un massimo di 2.89.

Segui le dinamiche di 1stdibs.com Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.86 2.89
Intervallo Annuale
2.30 4.70
Chiusura Precedente
2.87
Apertura
2.88
Bid
2.87
Ask
3.17
Minimo
2.86
Massimo
2.89
Volume
208
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
3.61%
Variazione Semestrale
-5.28%
Variazione Annuale
-36.08%
21 settembre, domenica