DIBS: 1stdibs.com Inc
2.87 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DIBS ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.86 e ad un massimo di 2.89.
Segui le dinamiche di 1stdibs.com Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.86 2.89
Intervallo Annuale
2.30 4.70
- Chiusura Precedente
- 2.87
- Apertura
- 2.88
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Minimo
- 2.86
- Massimo
- 2.89
- Volume
- 208
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 3.61%
- Variazione Semestrale
- -5.28%
- Variazione Annuale
- -36.08%
21 settembre, domenica