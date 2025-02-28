Dövizler / DIBS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DIBS: 1stdibs.com Inc
2.87 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DIBS fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.86 ve Yüksek fiyatı olarak 2.89 aralığında işlem gördü.
1stdibs.com Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIBS haberleri
- 1stdibs.Com: No Clear Catalyst In Sight (DIBS)
- 1stdibs CFO Etergino sells $54,294 in DIBS stock
- 1stdibs.com (DIBS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 1stDibs Q2 2025 slides: luxury marketplace expands verticals amid ongoing losses
- 1Stdibs.Com earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- 1stdibs.com shareholders approve board members and auditors
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- 1stdibs.Com, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DIBS)
- 1stdibs.com stock soars on record GMV growth, improved margins
Günlük aralık
2.86 2.89
Yıllık aralık
2.30 4.70
- Önceki kapanış
- 2.87
- Açılış
- 2.88
- Satış
- 2.87
- Alış
- 3.17
- Düşük
- 2.86
- Yüksek
- 2.89
- Hacim
- 208
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 3.61%
- 6 aylık değişim
- -5.28%
- Yıllık değişim
- -36.08%
21 Eylül, Pazar