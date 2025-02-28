Devises / DIBS
DIBS: 1stdibs.com Inc
2.87 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DIBS a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.86 et à un maximum de 2.89.
Suivez la dynamique 1stdibs.com Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DIBS Nouvelles
- 1stdibs.Com: No Clear Catalyst In Sight (DIBS)
- 1stdibs CFO Etergino sells $54,294 in DIBS stock
- 1stdibs.com (DIBS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 1stDibs Q2 2025 slides: luxury marketplace expands verticals amid ongoing losses
- 1Stdibs.Com earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- 1stdibs.com shareholders approve board members and auditors
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- 1stdibs.Com, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DIBS)
- 1stdibs.com stock soars on record GMV growth, improved margins
Range quotidien
2.86 2.89
Range Annuel
2.30 4.70
- Clôture Précédente
- 2.87
- Ouverture
- 2.88
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Plus Bas
- 2.86
- Plus Haut
- 2.89
- Volume
- 208
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 3.61%
- Changement à 6 Mois
- -5.28%
- Changement Annuel
- -36.08%
20 septembre, samedi