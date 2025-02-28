Валюты / DIBS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DIBS: 1stdibs.com Inc
2.81 USD 0.03 (1.08%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DIBS за сегодня изменился на 1.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.73, а максимальная — 2.83.
Следите за динамикой 1stdibs.com Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DIBS
- 1stdibs.Com: No Clear Catalyst In Sight (DIBS)
- 1stdibs CFO Etergino sells $54,294 in DIBS stock
- 1stdibs.com (DIBS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 1stDibs Q2 2025 slides: luxury marketplace expands verticals amid ongoing losses
- 1Stdibs.Com earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- 1stdibs.com shareholders approve board members and auditors
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- 1stdibs.Com, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DIBS)
- 1stdibs.com stock soars on record GMV growth, improved margins
Дневной диапазон
2.73 2.83
Годовой диапазон
2.30 4.70
- Предыдущее закрытие
- 2.78
- Open
- 2.76
- Bid
- 2.81
- Ask
- 3.11
- Low
- 2.73
- High
- 2.83
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 1.08%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- -7.26%
- Годовое изменение
- -37.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.