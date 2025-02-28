Währungen / DIBS
DIBS: 1stdibs.com Inc
2.88 USD 0.01 (0.35%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DIBS hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.86 bis zu einem Hoch von 2.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die 1stdibs.com Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.86 2.89
Jahresspanne
2.30 4.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.87
- Eröffnung
- 2.88
- Bid
- 2.88
- Ask
- 3.18
- Tief
- 2.86
- Hoch
- 2.89
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 3.97%
- 6-Monatsänderung
- -4.95%
- Jahresänderung
- -35.86%
