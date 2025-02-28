Moedas / DIBS
DIBS: 1stdibs.com Inc
2.83 USD 0.02 (0.71%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DIBS para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.79 e o mais alto foi 2.88.
Veja a dinâmica do par de moedas 1stdibs.com Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIBS Notícias
- 1stdibs.Com: No Clear Catalyst In Sight (DIBS)
- 1stdibs CFO Etergino sells $54,294 in DIBS stock
- 1stdibs.com (DIBS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 1stDibs Q2 2025 slides: luxury marketplace expands verticals amid ongoing losses
- 1Stdibs.Com earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- 1stdibs.com shareholders approve board members and auditors
- Why PVH Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Cambium Networks (NASDAQ:CMBM)
- 1stdibs.Com, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:DIBS)
- 1stdibs.com stock soars on record GMV growth, improved margins
Faixa diária
2.79 2.88
Faixa anual
2.30 4.70
- Fechamento anterior
- 2.81
- Open
- 2.79
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Low
- 2.79
- High
- 2.88
- Volume
- 130
- Mudança diária
- 0.71%
- Mudança mensal
- 2.17%
- Mudança de 6 meses
- -6.60%
- Mudança anual
- -36.97%
