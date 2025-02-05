通貨 / CTOS
CTOS: Custom Truck One Source Inc
5.61 USD 0.14 (2.43%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTOSの今日の為替レートは、-2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり5.58の安値と5.89の高値で取引されました。
Custom Truck One Source Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CTOS News
- カスタム・トラック・ワンソース、第24回多角化産業会議で戦略的展望を示す
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- JPMorgan downgrades Custom Truck One Source stock on weak truck sales outlook
- Custom Truck One Source stock price target raised to $8 by DA Davidson
- Custom Truck (CTOS) Q2 Revenue Jumps 21%
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Custom Truck One Source Q2 2025 slides: revenue surges 21% amid strong rental demand
- Lear (LEA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Custom Truck One Source (CTOS) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Custom Truck One Source stock rating upgraded by Stifel on improving equipment availability
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nvidia, Caterpillar and other winners and losers from DeepSeek’s emergence, according to JPMorgan
1日のレンジ
5.58 5.89
1年のレンジ
3.03 6.64
- 以前の終値
- 5.75
- 始値
- 5.74
- 買値
- 5.61
- 買値
- 5.91
- 安値
- 5.58
- 高値
- 5.89
- 出来高
- 693
- 1日の変化
- -2.43%
- 1ヶ月の変化
- -7.88%
- 6ヶ月の変化
- 34.53%
- 1年の変化
- 62.61%
