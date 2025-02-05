Валюты / CTOS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CTOS: Custom Truck One Source Inc
5.75 USD 0.02 (0.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTOS за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.63, а максимальная — 5.80.
Следите за динамикой Custom Truck One Source Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTOS
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- JPMorgan downgrades Custom Truck One Source stock on weak truck sales outlook
- Custom Truck One Source stock price target raised to $8 by DA Davidson
- Custom Truck (CTOS) Q2 Revenue Jumps 21%
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Custom Truck One Source Q2 2025 slides: revenue surges 21% amid strong rental demand
- Lear (LEA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Custom Truck One Source (CTOS) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Custom Truck One Source stock rating upgraded by Stifel on improving equipment availability
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nvidia, Caterpillar and other winners and losers from DeepSeek’s emergence, according to JPMorgan
Дневной диапазон
5.63 5.80
Годовой диапазон
3.03 6.64
- Предыдущее закрытие
- 5.77
- Open
- 5.77
- Bid
- 5.75
- Ask
- 6.05
- Low
- 5.63
- High
- 5.80
- Объем
- 561
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- -5.58%
- 6-месячное изменение
- 37.89%
- Годовое изменение
- 66.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.