CTOS: Custom Truck One Source Inc
5.78 USD 0.23 (3.83%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTOS ha avuto una variazione del -3.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.72 e ad un massimo di 6.02.
Segui le dinamiche di Custom Truck One Source Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CTOS News
- Custom Truck OneSource alla 24a Conferenza Annuale Diversificata: Approfondimenti Strategici
- Custom Truck OneSource at 24th Annual Diversified Conference: Strategic Insights
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- JPMorgan downgrades Custom Truck One Source stock on weak truck sales outlook
- Custom Truck One Source stock price target raised to $8 by DA Davidson
- Custom Truck (CTOS) Q2 Revenue Jumps 21%
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Custom Truck One Source Q2 2025 slides: revenue surges 21% amid strong rental demand
- Lear (LEA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Custom Truck One Source (CTOS) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Custom Truck One Source stock rating upgraded by Stifel on improving equipment availability
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nvidia, Caterpillar and other winners and losers from DeepSeek’s emergence, according to JPMorgan
Intervallo Giornaliero
5.72 6.02
Intervallo Annuale
3.03 6.64
- Chiusura Precedente
- 6.01
- Apertura
- 6.02
- Bid
- 5.78
- Ask
- 6.08
- Minimo
- 5.72
- Massimo
- 6.02
- Volume
- 612
- Variazione giornaliera
- -3.83%
- Variazione Mensile
- -5.09%
- Variazione Semestrale
- 38.61%
- Variazione Annuale
- 67.54%
20 settembre, sabato