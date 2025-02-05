货币 / CTOS
CTOS: Custom Truck One Source Inc
5.76 USD 0.01 (0.17%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTOS汇率已更改0.17%。当日，交易品种以低点5.75和高点5.81进行交易。
关注Custom Truck One Source Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTOS新闻
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- JPMorgan downgrades Custom Truck One Source stock on weak truck sales outlook
- Custom Truck One Source stock price target raised to $8 by DA Davidson
- Custom Truck (CTOS) Q2 Revenue Jumps 21%
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Custom Truck One Source Q2 2025 slides: revenue surges 21% amid strong rental demand
- Lear (LEA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Custom Truck One Source (CTOS) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Custom Truck One Source stock rating upgraded by Stifel on improving equipment availability
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nvidia, Caterpillar and other winners and losers from DeepSeek’s emergence, according to JPMorgan
日范围
5.75 5.81
年范围
3.03 6.64
- 前一天收盘价
- 5.75
- 开盘价
- 5.79
- 卖价
- 5.76
- 买价
- 6.06
- 最低价
- 5.75
- 最高价
- 5.81
- 交易量
- 139
- 日变化
- 0.17%
- 月变化
- -5.42%
- 6个月变化
- 38.13%
- 年变化
- 66.96%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值