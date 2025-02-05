Dövizler / CTOS
CTOS: Custom Truck One Source Inc
5.78 USD 0.23 (3.83%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CTOS fiyatı bugün -3.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.72 ve Yüksek fiyatı olarak 6.02 aralığında işlem gördü.
Custom Truck One Source Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CTOS haberleri
- Custom Truck OneSource 24. Yıllık Çeşitlendirilmiş Konferansta: Stratejik Görüşler
- Custom Truck OneSource at 24th Annual Diversified Conference: Strategic Insights
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- JPMorgan downgrades Custom Truck One Source stock on weak truck sales outlook
- Custom Truck One Source stock price target raised to $8 by DA Davidson
- Custom Truck (CTOS) Q2 Revenue Jumps 21%
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Custom Truck One Source Q2 2025 slides: revenue surges 21% amid strong rental demand
- Lear (LEA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Custom Truck One Source (CTOS) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Custom Truck One Source stock rating upgraded by Stifel on improving equipment availability
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nvidia, Caterpillar and other winners and losers from DeepSeek’s emergence, according to JPMorgan
Günlük aralık
5.72 6.02
Yıllık aralık
3.03 6.64
- Önceki kapanış
- 6.01
- Açılış
- 6.02
- Satış
- 5.78
- Alış
- 6.08
- Düşük
- 5.72
- Yüksek
- 6.02
- Hacim
- 612
- Günlük değişim
- -3.83%
- Aylık değişim
- -5.09%
- 6 aylık değişim
- 38.61%
- Yıllık değişim
- 67.54%
21 Eylül, Pazar