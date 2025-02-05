CotationsSections
Devises / CTOS
Retour à Actions

CTOS: Custom Truck One Source Inc

5.78 USD 0.23 (3.83%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CTOS a changé de -3.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.72 et à un maximum de 6.02.

Suivez la dynamique Custom Truck One Source Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTOS Nouvelles

Range quotidien
5.72 6.02
Range Annuel
3.03 6.64
Clôture Précédente
6.01
Ouverture
6.02
Bid
5.78
Ask
6.08
Plus Bas
5.72
Plus Haut
6.02
Volume
612
Changement quotidien
-3.83%
Changement Mensuel
-5.09%
Changement à 6 Mois
38.61%
Changement Annuel
67.54%
20 septembre, samedi