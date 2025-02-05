Währungen / CTOS
CTOS: Custom Truck One Source Inc
6.01 USD 0.40 (7.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTOS hat sich für heute um 7.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.64 bis zu einem Hoch von 6.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Custom Truck One Source Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTOS News
- Custom Truck OneSource stellt auf Konferenz strategische Vision und Finanzziele vor
- Custom Truck OneSource at 24th Annual Diversified Conference: Strategic Insights
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- JPMorgan downgrades Custom Truck One Source stock on weak truck sales outlook
- Custom Truck One Source stock price target raised to $8 by DA Davidson
- Custom Truck (CTOS) Q2 Revenue Jumps 21%
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Custom Truck One Source Q2 2025 slides: revenue surges 21% amid strong rental demand
- Lear (LEA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Custom Truck One Source (CTOS) Surges 10.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- MP Materials, CoreWeave, Trade Desk And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Custom Truck One Source stock rating upgraded by Stifel on improving equipment availability
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nvidia, Caterpillar and other winners and losers from DeepSeek’s emergence, according to JPMorgan
Tagesspanne
5.64 6.08
Jahresspanne
3.03 6.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.61
- Eröffnung
- 5.66
- Bid
- 6.01
- Ask
- 6.31
- Tief
- 5.64
- Hoch
- 6.08
- Volumen
- 778
- Tagesänderung
- 7.13%
- Monatsänderung
- -1.31%
- 6-Monatsänderung
- 44.12%
- Jahresänderung
- 74.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K