KurseKategorien
Währungen / CTOS
Zurück zum Aktien

CTOS: Custom Truck One Source Inc

6.01 USD 0.40 (7.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTOS hat sich für heute um 7.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.64 bis zu einem Hoch von 6.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Custom Truck One Source Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CTOS News

Tagesspanne
5.64 6.08
Jahresspanne
3.03 6.64
Vorheriger Schlusskurs
5.61
Eröffnung
5.66
Bid
6.01
Ask
6.31
Tief
5.64
Hoch
6.08
Volumen
778
Tagesänderung
7.13%
Monatsänderung
-1.31%
6-Monatsänderung
44.12%
Jahresänderung
74.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K