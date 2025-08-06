通貨 / CRL
CRL: Charles River Laboratories International Inc
156.98 USD 4.28 (2.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRLの今日の為替レートは、2.80%変化しました。日中、通貨は1あたり153.47の安値と157.63の高値で取引されました。
Charles River Laboratories International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CRL News
1日のレンジ
153.47 157.63
1年のレンジ
91.86 230.02
- 以前の終値
- 152.70
- 始値
- 155.06
- 買値
- 156.98
- 買値
- 157.28
- 安値
- 153.47
- 高値
- 157.63
- 出来高
- 588
- 1日の変化
- 2.80%
- 1ヶ月の変化
- -3.00%
- 6ヶ月の変化
- 3.96%
- 1年の変化
- -19.42%
