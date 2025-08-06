FiyatlarBölümler
CRL: Charles River Laboratories International Inc

155.27 USD 1.71 (1.09%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CRL fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 153.21 ve Yüksek fiyatı olarak 157.18 aralığında işlem gördü.

Charles River Laboratories International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
153.21 157.18
Yıllık aralık
91.86 230.02
Önceki kapanış
156.98
Açılış
157.18
Satış
155.27
Alış
155.57
Düşük
153.21
Yüksek
157.18
Hacim
750
Günlük değişim
-1.09%
Aylık değişim
-4.06%
6 aylık değişim
2.83%
Yıllık değişim
-20.30%
