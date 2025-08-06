KurseKategorien
CRL: Charles River Laboratories International Inc

156.98 USD 4.28 (2.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRL hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 153.47 bis zu einem Hoch von 157.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Charles River Laboratories International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
153.47 157.63
Jahresspanne
91.86 230.02
Vorheriger Schlusskurs
152.70
Eröffnung
155.06
Bid
156.98
Ask
157.28
Tief
153.47
Hoch
157.63
Volumen
588
Tagesänderung
2.80%
Monatsänderung
-3.00%
6-Monatsänderung
3.96%
Jahresänderung
-19.42%
