CRL: Charles River Laboratories International Inc
156.98 USD 4.28 (2.80%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRL hat sich für heute um 2.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 153.47 bis zu einem Hoch von 157.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Charles River Laboratories International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
153.47 157.63
Jahresspanne
91.86 230.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 152.70
- Eröffnung
- 155.06
- Bid
- 156.98
- Ask
- 157.28
- Tief
- 153.47
- Hoch
- 157.63
- Volumen
- 588
- Tagesänderung
- 2.80%
- Monatsänderung
- -3.00%
- 6-Monatsänderung
- 3.96%
- Jahresänderung
- -19.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K