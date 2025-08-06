货币 / CRL
CRL: Charles River Laboratories International Inc
152.70 USD 1.14 (0.75%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRL汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点152.10和高点153.60进行交易。
关注Charles River Laboratories International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRL新闻
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Charles River (NYSE:CRL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Charles River Labs stock rating upgraded by Jefferies on DSA bookings improvement
- Campbell’s appoints Kelly Palumbo as chief accounting officer, details compensation
- Is it the Right Time to Add CRL Stock to Your Portfolio Now?
- Rothschild Redburn upgrades Iconix Brand stock to Buy on expected demand growth
- Danaher Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- AI-driven drug discovery picks up as FDA pushes to reduce animal testing
- Charles River Stock May Benefit From Joining EASYGEN Consortium
- Factbox-Healthcare firms see growing activist investor involvement in the past year
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Charles River Labs Q2 2025 beats EPS forecasts
- Peter Thiel-Backed Bullish Shoots Up 11% After-Hours Following Blockbuster IPO - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Interpreting Charles River (CRL) International Revenue Trends
- Charles River Labs stock price target raised to $175 by BofA Securities
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Charles River Sees Limited Impact From NIH Cuts, Tariffs, Drug Pricing - Charles River (NYSE:CRL)
- Charles River (CRL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CRL Stock Gains on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raises '25 View
- Charles River Laboratories (CRL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Charles River Labs Q2 2025 slides: Beats expectations, raises guidance amid stabilizing demand
- Charles River Labs soars 6.9% after crushing Q2 earnings expectations
日范围
152.10 153.60
年范围
91.86 230.02
- 前一天收盘价
- 151.56
- 开盘价
- 152.24
- 卖价
- 152.70
- 买价
- 153.00
- 最低价
- 152.10
- 最高价
- 153.60
- 交易量
- 53
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- -5.65%
- 6个月变化
- 1.13%
- 年变化
- -21.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值