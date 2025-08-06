CotizacionesSecciones
CRL: Charles River Laboratories International Inc

152.70 USD 1.14 (0.75%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CRL de hoy ha cambiado un 0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 151.27, mientras que el máximo ha alcanzado 157.01.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Charles River Laboratories International Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
151.27 157.01
Rango anual
91.86 230.02
Cierres anteriores
151.56
Open
152.24
Bid
152.70
Ask
153.00
Low
151.27
High
157.01
Volumen
1.165 K
Cambio diario
0.75%
Cambio mensual
-5.65%
Cambio a 6 meses
1.13%
Cambio anual
-21.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B