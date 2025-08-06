Valute / CRL
CRL: Charles River Laboratories International Inc
155.27 USD 1.71 (1.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRL ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 153.21 e ad un massimo di 157.18.
Segui le dinamiche di Charles River Laboratories International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CRL News
Intervallo Giornaliero
153.21 157.18
Intervallo Annuale
91.86 230.02
- Chiusura Precedente
- 156.98
- Apertura
- 157.18
- Bid
- 155.27
- Ask
- 155.57
- Minimo
- 153.21
- Massimo
- 157.18
- Volume
- 750
- Variazione giornaliera
- -1.09%
- Variazione Mensile
- -4.06%
- Variazione Semestrale
- 2.83%
- Variazione Annuale
- -20.30%
20 settembre, sabato