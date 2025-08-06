QuotazioniSezioni
CRL: Charles River Laboratories International Inc

155.27 USD 1.71 (1.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRL ha avuto una variazione del -1.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 153.21 e ad un massimo di 157.18.

Segui le dinamiche di Charles River Laboratories International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
153.21 157.18
Intervallo Annuale
91.86 230.02
Chiusura Precedente
156.98
Apertura
157.18
Bid
155.27
Ask
155.57
Minimo
153.21
Massimo
157.18
Volume
750
Variazione giornaliera
-1.09%
Variazione Mensile
-4.06%
Variazione Semestrale
2.83%
Variazione Annuale
-20.30%
