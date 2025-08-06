Валюты / CRL
CRL: Charles River Laboratories International Inc
151.56 USD 0.70 (0.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRL за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 149.90, а максимальная — 152.93.
Следите за динамикой Charles River Laboratories International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRL
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Charles River (NYSE:CRL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Charles River Labs stock rating upgraded by Jefferies on DSA bookings improvement
- Campbell’s appoints Kelly Palumbo as chief accounting officer, details compensation
- Is it the Right Time to Add CRL Stock to Your Portfolio Now?
- Rothschild Redburn upgrades Iconix Brand stock to Buy on expected demand growth
- Danaher Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- AI-driven drug discovery picks up as FDA pushes to reduce animal testing
- Charles River Stock May Benefit From Joining EASYGEN Consortium
- Factbox-Healthcare firms see growing activist investor involvement in the past year
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Charles River Labs Q2 2025 beats EPS forecasts
- Peter Thiel-Backed Bullish Shoots Up 11% After-Hours Following Blockbuster IPO - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Interpreting Charles River (CRL) International Revenue Trends
- Charles River Labs stock price target raised to $175 by BofA Securities
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Charles River Sees Limited Impact From NIH Cuts, Tariffs, Drug Pricing - Charles River (NYSE:CRL)
- Charles River (CRL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CRL Stock Gains on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raises '25 View
- Charles River Laboratories (CRL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Charles River Labs Q2 2025 slides: Beats expectations, raises guidance amid stabilizing demand
- Charles River Labs soars 6.9% after crushing Q2 earnings expectations
Дневной диапазон
149.90 152.93
Годовой диапазон
91.86 230.02
- Предыдущее закрытие
- 152.26
- Open
- 150.29
- Bid
- 151.56
- Ask
- 151.86
- Low
- 149.90
- High
- 152.93
- Объем
- 1.390 K
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -6.35%
- 6-месячное изменение
- 0.37%
- Годовое изменение
- -22.21%
