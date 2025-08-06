Devises / CRL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CRL: Charles River Laboratories International Inc
155.27 USD 1.71 (1.09%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CRL a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 153.21 et à un maximum de 157.18.
Suivez la dynamique Charles River Laboratories International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRL Nouvelles
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- CRL Stock Rises Following New Strategic Oncology Collaborations
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- This Thomson Reuters Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Tuesday - Charles River (NYSE:CRL), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Charles River Labs stock rating upgraded by Jefferies on DSA bookings improvement
- Campbell’s appoints Kelly Palumbo as chief accounting officer, details compensation
- Is it the Right Time to Add CRL Stock to Your Portfolio Now?
- Rothschild Redburn upgrades Iconix Brand stock to Buy on expected demand growth
- Danaher Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- AI-driven drug discovery picks up as FDA pushes to reduce animal testing
- Charles River Stock May Benefit From Joining EASYGEN Consortium
- Factbox-Healthcare firms see growing activist investor involvement in the past year
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Charles River Labs Q2 2025 beats EPS forecasts
- Peter Thiel-Backed Bullish Shoots Up 11% After-Hours Following Blockbuster IPO - ARK Fintech Innovation ETF (BATS:ARKF), ARK Innovation ETF (BATS:ARKK)
- Interpreting Charles River (CRL) International Revenue Trends
- Charles River Labs stock price target raised to $175 by BofA Securities
- Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Charles River Sees Limited Impact From NIH Cuts, Tariffs, Drug Pricing - Charles River (NYSE:CRL)
- Charles River (CRL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- CRL Stock Gains on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raises '25 View
- Charles River Laboratories (CRL) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Charles River Labs Q2 2025 slides: Beats expectations, raises guidance amid stabilizing demand
Range quotidien
153.21 157.18
Range Annuel
91.86 230.02
- Clôture Précédente
- 156.98
- Ouverture
- 157.18
- Bid
- 155.27
- Ask
- 155.57
- Plus Bas
- 153.21
- Plus Haut
- 157.18
- Volume
- 750
- Changement quotidien
- -1.09%
- Changement Mensuel
- -4.06%
- Changement à 6 Mois
- 2.83%
- Changement Annuel
- -20.30%
20 septembre, samedi