通貨 / BDRX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BDRX: Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
6.52 USD 0.28 (4.12%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BDRXの今日の為替レートは、-4.12%変化しました。日中、通貨は1あたり6.38の安値と7.09の高値で取引されました。
Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDRX News
- Biodexa begins phase 3 trial of FAP treatment with $20M funding
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals PLC Unsponsored ADR (BDRX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Biodexa completes ADR ratio change to 1:100,000 ordinary shares
- Biodexa advances FAP treatment with phase 3 trial initiation
- How Biodexa Is Racing To Get Its Phase 3 Program In FAP Under Way And Gain First-Mover Advantage In A $7B Addressable Market - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Biodexa Pharmaceuticals to implement 1:10 ADR ratio change
- Biodexa files European clinical trial application for FAP treatment
- Results of Annual General Meeting
- Biodexa Announces Activation of First Clinical Study Site for Phase 3 Serenta Trial in Familial Adenomatous Polyposis (FAP)
- Biodexa enrolls first patient in type 1 diabetes drug trial
- Biodexa Hits Key Milestone For Its Type 1 Diabetes Candidate Tolimidone, Enrolls First Patient In Phase 2a Study - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals changes share nominal value
- Biodexa shareholders approve all resolutions at general meeting
- Biodexa Announces Recruitment of First Patient in Phase 2 Study of Tolimidone in Type 1 Diabetes
- Shareholder Update
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Biodexa secures additional $3M for cancer drug trial
- Biodexa Pharmaceuticals adjusts warrant exercise price
1日のレンジ
6.38 7.09
1年のレンジ
0.23 10.89
- 以前の終値
- 6.80
- 始値
- 6.79
- 買値
- 6.52
- 買値
- 6.82
- 安値
- 6.38
- 高値
- 7.09
- 出来高
- 59
- 1日の変化
- -4.12%
- 1ヶ月の変化
- 18.76%
- 6ヶ月の変化
- 401.54%
- 1年の変化
- 2228.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K