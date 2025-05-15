Валюты / BDRX
BDRX: Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
6.26 USD 0.23 (3.81%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDRX за сегодня изменился на 3.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.03, а максимальная — 6.38.
Следите за динамикой Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BDRX
- Biodexa begins phase 3 trial of FAP treatment with $20M funding
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals PLC Unsponsored ADR (BDRX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Biodexa completes ADR ratio change to 1:100,000 ordinary shares
- Biodexa advances FAP treatment with phase 3 trial initiation
- How Biodexa Is Racing To Get Its Phase 3 Program In FAP Under Way And Gain First-Mover Advantage In A $7B Addressable Market - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Biodexa Pharmaceuticals to implement 1:10 ADR ratio change
- Biodexa files European clinical trial application for FAP treatment
- Results of Annual General Meeting
- Biodexa Announces Activation of First Clinical Study Site for Phase 3 Serenta Trial in Familial Adenomatous Polyposis (FAP)
- Biodexa enrolls first patient in type 1 diabetes drug trial
- Biodexa Hits Key Milestone For Its Type 1 Diabetes Candidate Tolimidone, Enrolls First Patient In Phase 2a Study - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals changes share nominal value
- Biodexa shareholders approve all resolutions at general meeting
- Biodexa Announces Recruitment of First Patient in Phase 2 Study of Tolimidone in Type 1 Diabetes
- Shareholder Update
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Biodexa secures additional $3M for cancer drug trial
- Biodexa Pharmaceuticals adjusts warrant exercise price
Дневной диапазон
6.03 6.38
Годовой диапазон
0.23 10.89
- Предыдущее закрытие
- 6.03
- Open
- 6.19
- Bid
- 6.26
- Ask
- 6.56
- Low
- 6.03
- High
- 6.38
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 3.81%
- Месячное изменение
- 14.03%
- 6-месячное изменение
- 381.54%
- Годовое изменение
- 2135.71%
