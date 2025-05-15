Divisas / BDRX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BDRX: Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
6.80 USD 0.54 (8.63%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BDRX de hoy ha cambiado un 8.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.28, mientras que el máximo ha alcanzado 6.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDRX News
- Biodexa begins phase 3 trial of FAP treatment with $20M funding
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals PLC Unsponsored ADR (BDRX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Biodexa completes ADR ratio change to 1:100,000 ordinary shares
- Biodexa advances FAP treatment with phase 3 trial initiation
- How Biodexa Is Racing To Get Its Phase 3 Program In FAP Under Way And Gain First-Mover Advantage In A $7B Addressable Market - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Biodexa Pharmaceuticals to implement 1:10 ADR ratio change
- Biodexa files European clinical trial application for FAP treatment
- Results of Annual General Meeting
- Biodexa Announces Activation of First Clinical Study Site for Phase 3 Serenta Trial in Familial Adenomatous Polyposis (FAP)
- Biodexa enrolls first patient in type 1 diabetes drug trial
- Biodexa Hits Key Milestone For Its Type 1 Diabetes Candidate Tolimidone, Enrolls First Patient In Phase 2a Study - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals changes share nominal value
- Biodexa shareholders approve all resolutions at general meeting
- Biodexa Announces Recruitment of First Patient in Phase 2 Study of Tolimidone in Type 1 Diabetes
- Shareholder Update
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Biodexa secures additional $3M for cancer drug trial
- Biodexa Pharmaceuticals adjusts warrant exercise price
Rango diario
6.28 6.85
Rango anual
0.23 10.89
- Cierres anteriores
- 6.26
- Open
- 6.28
- Bid
- 6.80
- Ask
- 7.10
- Low
- 6.28
- High
- 6.85
- Volumen
- 103
- Cambio diario
- 8.63%
- Cambio mensual
- 23.86%
- Cambio a 6 meses
- 423.08%
- Cambio anual
- 2328.57%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B