BDRX: Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares

6.56 USD 0.04 (0.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BDRX ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.40 e ad un massimo di 6.81.

Segui le dinamiche di Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

BDRX News

Intervallo Giornaliero
6.40 6.81
Intervallo Annuale
0.23 10.89
Chiusura Precedente
6.52
Apertura
6.41
Bid
6.56
Ask
6.86
Minimo
6.40
Massimo
6.81
Volume
42
Variazione giornaliera
0.61%
Variazione Mensile
19.49%
Variazione Semestrale
404.62%
Variazione Annuale
2242.86%
21 settembre, domenica