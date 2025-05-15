Valute / BDRX
BDRX: Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
6.56 USD 0.04 (0.61%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BDRX ha avuto una variazione del 0.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.40 e ad un massimo di 6.81.
Segui le dinamiche di Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.40 6.81
Intervallo Annuale
0.23 10.89
- Chiusura Precedente
- 6.52
- Apertura
- 6.41
- Bid
- 6.56
- Ask
- 6.86
- Minimo
- 6.40
- Massimo
- 6.81
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- 0.61%
- Variazione Mensile
- 19.49%
- Variazione Semestrale
- 404.62%
- Variazione Annuale
- 2242.86%
21 settembre, domenica