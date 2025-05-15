CotationsSections
BDRX: Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares

6.59 USD 0.03 (0.46%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BDRX a changé de 0.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.34 et à un maximum de 6.62.

Suivez la dynamique Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
6.34 6.62
Range Annuel
0.23 10.89
Clôture Précédente
6.56
Ouverture
6.35
Bid
6.59
Ask
6.89
Plus Bas
6.34
Plus Haut
6.62
Volume
14
Changement quotidien
0.46%
Changement Mensuel
20.04%
Changement à 6 Mois
406.92%
Changement Annuel
2253.57%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev