货币 / BDRX
BDRX: Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
6.80 USD 0.54 (8.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BDRX汇率已更改8.63%。当日，交易品种以低点6.70和高点6.80进行交易。
关注Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BDRX新闻
- Biodexa begins phase 3 trial of FAP treatment with $20M funding
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals PLC Unsponsored ADR (BDRX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Biodexa completes ADR ratio change to 1:100,000 ordinary shares
- Biodexa advances FAP treatment with phase 3 trial initiation
- How Biodexa Is Racing To Get Its Phase 3 Program In FAP Under Way And Gain First-Mover Advantage In A $7B Addressable Market - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Biodexa Pharmaceuticals to implement 1:10 ADR ratio change
- Biodexa files European clinical trial application for FAP treatment
- Results of Annual General Meeting
- Biodexa Announces Activation of First Clinical Study Site for Phase 3 Serenta Trial in Familial Adenomatous Polyposis (FAP)
- Biodexa enrolls first patient in type 1 diabetes drug trial
- Biodexa Hits Key Milestone For Its Type 1 Diabetes Candidate Tolimidone, Enrolls First Patient In Phase 2a Study - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals changes share nominal value
- Biodexa shareholders approve all resolutions at general meeting
- Biodexa Announces Recruitment of First Patient in Phase 2 Study of Tolimidone in Type 1 Diabetes
- Shareholder Update
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Biodexa secures additional $3M for cancer drug trial
- Biodexa Pharmaceuticals adjusts warrant exercise price
日范围
6.70 6.80
年范围
0.23 10.89
- 前一天收盘价
- 6.26
- 开盘价
- 6.70
- 卖价
- 6.80
- 买价
- 7.10
- 最低价
- 6.70
- 最高价
- 6.80
- 交易量
- 9
- 日变化
- 8.63%
- 月变化
- 23.86%
- 6个月变化
- 423.08%
- 年变化
- 2328.57%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值