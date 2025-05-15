Währungen / BDRX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BDRX: Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
6.50 USD 0.02 (0.31%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDRX hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.47 bis zu einem Hoch von 6.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDRX News
- Biodexa begins phase 3 trial of FAP treatment with $20M funding
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals PLC Unsponsored ADR (BDRX) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- Biodexa completes ADR ratio change to 1:100,000 ordinary shares
- Biodexa advances FAP treatment with phase 3 trial initiation
- How Biodexa Is Racing To Get Its Phase 3 Program In FAP Under Way And Gain First-Mover Advantage In A $7B Addressable Market - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Biodexa Pharmaceuticals to implement 1:10 ADR ratio change
- Biodexa files European clinical trial application for FAP treatment
- Results of Annual General Meeting
- Biodexa Announces Activation of First Clinical Study Site for Phase 3 Serenta Trial in Familial Adenomatous Polyposis (FAP)
- Biodexa enrolls first patient in type 1 diabetes drug trial
- Biodexa Hits Key Milestone For Its Type 1 Diabetes Candidate Tolimidone, Enrolls First Patient In Phase 2a Study - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- Biodexa Pharmaceuticals changes share nominal value
- Biodexa shareholders approve all resolutions at general meeting
- Biodexa Announces Recruitment of First Patient in Phase 2 Study of Tolimidone in Type 1 Diabetes
- Shareholder Update
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Biodexa secures additional $3M for cancer drug trial
- Biodexa Pharmaceuticals adjusts warrant exercise price
Tagesspanne
6.47 6.67
Jahresspanne
0.23 10.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.52
- Eröffnung
- 6.67
- Bid
- 6.50
- Ask
- 6.80
- Tief
- 6.47
- Hoch
- 6.67
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 18.40%
- 6-Monatsänderung
- 400.00%
- Jahresänderung
- 2221.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K