BCDA: BioCardia Inc
1.17 USD 0.37 (24.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BCDAの今日の為替レートは、-24.03%変化しました。日中、通貨は1あたり1.00の安値と1.23の高値で取引されました。
BioCardia Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BCDA News
- バイオカーディア株、6百万ドルの公募価格決定後に下落
- BioCardia stock falls after pricing $6 million public offering
- BioCardia、普通株式とワラントの600万ドル公募価格を発表
- BioCardia prices $6 million public offering of common stock and warrants
- バイオカーディア、狭心症に対する細胞療法試験で良好な結果を報告
- BioCardia reports positive results from cell therapy trial for angina
- BioCardia (BCDA) CEO Altman buys $700 in shares
- BioCardia, Inc. (BCDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioCardia submits heart failure cell therapy for Japan regulatory review
- BioCardia receives US patent for heart therapy delivery catheter
- Biocardia CEO Peter Altman acquires $221 in company stock
- BioCardia to Participate in Fireside Chat at A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase on May 21, 2025
- BioCardia Reports First Quarter 2025 Business Highlights and Financial Results
- BioCardia, Inc. (BCDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.00 1.23
1年のレンジ
1.00 3.19
- 以前の終値
- 1.54
- 始値
- 1.15
- 買値
- 1.17
- 買値
- 1.47
- 安値
- 1.00
- 高値
- 1.23
- 出来高
- 6.466 K
- 1日の変化
- -24.03%
- 1ヶ月の変化
- -39.38%
- 6ヶ月の変化
- -54.12%
- 1年の変化
- -61.51%
