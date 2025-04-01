통화 / BCDA
BCDA: BioCardia Inc
1.16 USD 0.01 (0.85%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BCDA 환율이 오늘 -0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.11이고 고가는 1.22이었습니다.
BioCardia Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BCDA News
- 바이오카디아, 600만 달러 공모 발표 후 주가 급락
- BioCardia stock falls after pricing $6 million public offering
- 바이오카디아, 600만 달러 규모의 공모 발행
- BioCardia prices $6 million public offering of common stock and warrants
- 바이오카디아, 협심증 세포 치료 임상서 긍정적 결과 발표
- BioCardia reports positive results from cell therapy trial for angina
- BioCardia (BCDA) CEO Altman buys $700 in shares
- BioCardia, Inc. (BCDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioCardia submits heart failure cell therapy for Japan regulatory review
- BioCardia receives US patent for heart therapy delivery catheter
- Biocardia CEO Peter Altman acquires $221 in company stock
- BioCardia to Participate in Fireside Chat at A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase on May 21, 2025
- BioCardia Reports First Quarter 2025 Business Highlights and Financial Results
- BioCardia, Inc. (BCDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.11 1.22
년간 변동
1.00 3.19
- 이전 종가
- 1.17
- 시가
- 1.20
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- 저가
- 1.11
- 고가
- 1.22
- 볼륨
- 766
- 일일 변동
- -0.85%
- 월 변동
- -39.90%
- 6개월 변동
- -54.51%
- 년간 변동율
- -61.84%
20 9월, 토요일