BCDA: BioCardia Inc
1.17 USD 0.37 (24.03%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BCDA para hoje mudou para -24.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.00 e o mais alto foi 1.23.
Veja a dinâmica do par de moedas BioCardia Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCDA Notícias
Faixa diária
1.00 1.23
Faixa anual
1.00 3.19
- Fechamento anterior
- 1.54
- Open
- 1.15
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Low
- 1.00
- High
- 1.23
- Volume
- 6.466 K
- Mudança diária
- -24.03%
- Mudança mensal
- -39.38%
- Mudança de 6 meses
- -54.12%
- Mudança anual
- -61.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh