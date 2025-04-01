Währungen / BCDA
BCDA: BioCardia Inc
1.14 USD 0.03 (2.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCDA hat sich für heute um -2.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.13 bis zu einem Hoch von 1.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die BioCardia Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.13 1.22
Jahresspanne
1.00 3.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.17
- Eröffnung
- 1.20
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Tief
- 1.13
- Hoch
- 1.22
- Volumen
- 591
- Tagesänderung
- -2.56%
- Monatsänderung
- -40.93%
- 6-Monatsänderung
- -55.29%
- Jahresänderung
- -62.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K