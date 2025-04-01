Dövizler / BCDA
BCDA: BioCardia Inc
1.16 USD 0.01 (0.85%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCDA fiyatı bugün -0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.11 ve Yüksek fiyatı olarak 1.22 aralığında işlem gördü.
BioCardia Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BCDA haberleri
- BioCardia hisseleri 6 milyon dolarlık halka arz fiyatlamasının ardından düştü
- BioCardia stock falls after pricing $6 million public offering
- BioCardia 6 milyon dolarlık hisse senedi ve varant halka arzını fiyatlandırdı
- BioCardia prices $6 million public offering of common stock and warrants
- BioCardia’nın anjina için hücre tedavisi denemesinden olumlu sonuçlar
- BioCardia reports positive results from cell therapy trial for angina
- BioCardia (BCDA) CEO Altman buys $700 in shares
- BioCardia, Inc. (BCDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioCardia submits heart failure cell therapy for Japan regulatory review
- BioCardia receives US patent for heart therapy delivery catheter
- Biocardia CEO Peter Altman acquires $221 in company stock
- BioCardia to Participate in Fireside Chat at A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase on May 21, 2025
- BioCardia Reports First Quarter 2025 Business Highlights and Financial Results
- BioCardia, Inc. (BCDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.11 1.22
Yıllık aralık
1.00 3.19
- Önceki kapanış
- 1.17
- Açılış
- 1.20
- Satış
- 1.16
- Alış
- 1.46
- Düşük
- 1.11
- Yüksek
- 1.22
- Hacim
- 766
- Günlük değişim
- -0.85%
- Aylık değişim
- -39.90%
- 6 aylık değişim
- -54.51%
- Yıllık değişim
- -61.84%
21 Eylül, Pazar