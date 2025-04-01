Валюты / BCDA
BCDA: BioCardia Inc
1.70 USD 0.46 (21.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCDA за сегодня изменился на -21.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.69, а максимальная — 2.05.
Следите за динамикой BioCardia Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.69 2.05
Годовой диапазон
1.62 3.19
- Предыдущее закрытие
- 2.16
- Open
- 1.95
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.69
- High
- 2.05
- Объем
- 754
- Дневное изменение
- -21.30%
- Месячное изменение
- -11.92%
- 6-месячное изменение
- -33.33%
- Годовое изменение
- -44.08%
