货币 / BCDA
BCDA: BioCardia Inc
1.54 USD 0.16 (9.41%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCDA汇率已更改-9.41%。当日，交易品种以低点1.53和高点1.74进行交易。
关注BioCardia Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BCDA新闻
日范围
1.53 1.74
年范围
1.53 3.19
- 前一天收盘价
- 1.70
- 开盘价
- 1.74
- 卖价
- 1.54
- 买价
- 1.84
- 最低价
- 1.53
- 最高价
- 1.74
- 交易量
- 656
- 日变化
- -9.41%
- 月变化
- -20.21%
- 6个月变化
- -39.61%
- 年变化
- -49.34%
