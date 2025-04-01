Valute / BCDA
BCDA: BioCardia Inc
1.16 USD 0.01 (0.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCDA ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.11 e ad un massimo di 1.22.
Segui le dinamiche di BioCardia Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BCDA News
- Il titolo BioCardia crolla dopo il pricing di un’offerta pubblica da 6 milioni di dollari
- BioCardia stock falls after pricing $6 million public offering
- BioCardia fissa il prezzo dell’offerta pubblica di azioni ordinarie e warrant a 6 milioni di dollari
- BioCardia prices $6 million public offering of common stock and warrants
- BioCardia riporta risultati positivi dalla terapia cellulare per l’angina
- BioCardia reports positive results from cell therapy trial for angina
- BioCardia (BCDA) CEO Altman buys $700 in shares
- BioCardia, Inc. (BCDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioCardia submits heart failure cell therapy for Japan regulatory review
- BioCardia receives US patent for heart therapy delivery catheter
- Biocardia CEO Peter Altman acquires $221 in company stock
- BioCardia to Participate in Fireside Chat at A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase on May 21, 2025
- BioCardia Reports First Quarter 2025 Business Highlights and Financial Results
- BioCardia, Inc. (BCDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.11 1.22
Intervallo Annuale
1.00 3.19
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.20
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Minimo
- 1.11
- Massimo
- 1.22
- Volume
- 766
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- -39.90%
- Variazione Semestrale
- -54.51%
- Variazione Annuale
- -61.84%
21 settembre, domenica