BCDA: BioCardia Inc

1.16 USD 0.01 (0.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCDA ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.11 e ad un massimo di 1.22.

Segui le dinamiche di BioCardia Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.11 1.22
Intervallo Annuale
1.00 3.19
Chiusura Precedente
1.17
Apertura
1.20
Bid
1.16
Ask
1.46
Minimo
1.11
Massimo
1.22
Volume
766
Variazione giornaliera
-0.85%
Variazione Mensile
-39.90%
Variazione Semestrale
-54.51%
Variazione Annuale
-61.84%
