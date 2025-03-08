通貨 / BATRA
BATRA: Atlanta Braves Holdings Inc - Series A
45.44 USD 0.10 (0.22%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BATRAの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり45.19の安値と45.86の高値で取引されました。
Atlanta Braves Holdings Inc - Series Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BATRA News
1日のレンジ
45.19 45.86
1年のレンジ
38.67 50.50
- 以前の終値
- 45.34
- 始値
- 45.58
- 買値
- 45.44
- 買値
- 45.74
- 安値
- 45.19
- 高値
- 45.86
- 出来高
- 78
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- -3.81%
- 6ヶ月の変化
- 4.08%
- 1年の変化
- 9.07%
