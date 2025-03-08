货币 / BATRA
BATRA: Atlanta Braves Holdings Inc - Series A
45.47 USD 0.22 (0.49%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BATRA汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点45.47和高点45.57进行交易。
关注Atlanta Braves Holdings Inc - Series A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BATRA新闻
日范围
45.47 45.57
年范围
38.67 50.50
- 前一天收盘价
- 45.25
- 开盘价
- 45.56
- 卖价
- 45.47
- 买价
- 45.77
- 最低价
- 45.47
- 最高价
- 45.57
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- -3.75%
- 6个月变化
- 4.15%
- 年变化
- 9.15%
