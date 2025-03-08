Валюты / BATRA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BATRA: Atlanta Braves Holdings Inc - Series A
45.25 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BATRA за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.98, а максимальная — 45.36.
Следите за динамикой Atlanta Braves Holdings Inc - Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BATRA
- Is Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Is Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- MotoGP closes €1.2 billion debt refinancing, extends loan maturities
- Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Upgraded to Buy: Here's Why
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) This Year?
- Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Reports Q1 Loss, Tops Revenue Estimates
- Paramount Global-B (PARA) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Atlanta Braves Is Rising Even As Its Team Slides (NASDAQ:BATRA)
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q2 2025 Commentary (LLSCX)
- Atlanta Braves Holdings stock hits 52-week high at 50.18 USD
- Liberty Media Corp stock hits 52-week high at 49.59 USD
- Liberty Media Corp stock hits 52-week high at 46.68 USD
- Atlanta Braves Holdings announces voting results
- Atlanta Braves Holdings to Host Its First Investor Day
- The Sound of Speed: Sting Energy ®, a PepsiCo Energy Drink, Hits the Track with Formula 1 ®
- Disney and Formula 1 ® Unveil Collaboration with Disney’s Mickey & Friends Launching in 2026
- Benchmark maintains Buy on Liberty Braves, sets $60 target
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Investors Could Be Wise To Take A Swing At Atlanta Braves Holdings Stock (NASDAQ:BATRA)
Дневной диапазон
44.98 45.36
Годовой диапазон
38.67 50.50
- Предыдущее закрытие
- 45.26
- Open
- 45.17
- Bid
- 45.25
- Ask
- 45.55
- Low
- 44.98
- High
- 45.36
- Объем
- 64
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- -4.21%
- 6-месячное изменение
- 3.64%
- Годовое изменение
- 8.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.