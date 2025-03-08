KurseKategorien
Währungen / BATRA
Zurück zum Aktien

BATRA: Atlanta Braves Holdings Inc - Series A

45.44 USD 0.10 (0.22%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BATRA hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.19 bis zu einem Hoch von 45.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atlanta Braves Holdings Inc - Series A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BATRA News

Tagesspanne
45.19 45.86
Jahresspanne
38.67 50.50
Vorheriger Schlusskurs
45.34
Eröffnung
45.58
Bid
45.44
Ask
45.74
Tief
45.19
Hoch
45.86
Volumen
78
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
-3.81%
6-Monatsänderung
4.08%
Jahresänderung
9.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K