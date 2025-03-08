FiyatlarBölümler
Dövizler / BATRA
Geri dön - Hisse senetleri

BATRA: Atlanta Braves Holdings Inc - Series A

45.61 USD 0.17 (0.37%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BATRA fiyatı bugün 0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.11 ve Yüksek fiyatı olarak 45.88 aralığında işlem gördü.

Atlanta Braves Holdings Inc - Series A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BATRA haberleri

Günlük aralık
45.11 45.88
Yıllık aralık
38.67 50.50
Önceki kapanış
45.44
Açılış
45.30
Satış
45.61
Alış
45.91
Düşük
45.11
Yüksek
45.88
Hacim
613
Günlük değişim
0.37%
Aylık değişim
-3.45%
6 aylık değişim
4.47%
Yıllık değişim
9.48%
21 Eylül, Pazar