Divisas / BATRA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BATRA: Atlanta Braves Holdings Inc - Series A
45.34 USD 0.09 (0.20%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BATRA de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.14, mientras que el máximo ha alcanzado 45.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atlanta Braves Holdings Inc - Series A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BATRA News
- Is Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Is Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- MotoGP closes €1.2 billion debt refinancing, extends loan maturities
- Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Upgraded to Buy: Here's Why
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) This Year?
- Atlanta Braves Holdings, Inc. (BATRA) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Reservoir Media, Inc. (RSVR) Reports Q1 Loss, Tops Revenue Estimates
- Paramount Global-B (PARA) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Atlanta Braves Is Rising Even As Its Team Slides (NASDAQ:BATRA)
- Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 Letter (TVSVX)
- Longleaf Partners Small-Cap Fund Q2 2025 Commentary (LLSCX)
- Atlanta Braves Holdings stock hits 52-week high at 50.18 USD
- Liberty Media Corp stock hits 52-week high at 49.59 USD
- Liberty Media Corp stock hits 52-week high at 46.68 USD
- Atlanta Braves Holdings announces voting results
- Atlanta Braves Holdings to Host Its First Investor Day
- The Sound of Speed: Sting Energy ®, a PepsiCo Energy Drink, Hits the Track with Formula 1 ®
- Disney and Formula 1 ® Unveil Collaboration with Disney’s Mickey & Friends Launching in 2026
- Benchmark maintains Buy on Liberty Braves, sets $60 target
- Undercovered Dozen: ArcelorMittal, Atlanta Braves Holdings, Geely Auto, UPS+
- Investors Could Be Wise To Take A Swing At Atlanta Braves Holdings Stock (NASDAQ:BATRA)
Rango diario
45.14 45.71
Rango anual
38.67 50.50
- Cierres anteriores
- 45.25
- Open
- 45.42
- Bid
- 45.34
- Ask
- 45.64
- Low
- 45.14
- High
- 45.71
- Volumen
- 44
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- -4.02%
- Cambio a 6 meses
- 3.85%
- Cambio anual
- 8.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B