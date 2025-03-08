Moedas / BATRA
BATRA: Atlanta Braves Holdings Inc - Series A
45.39 USD 0.05 (0.11%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BATRA para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.25 e o mais alto foi 45.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Atlanta Braves Holdings Inc - Series A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BATRA Notícias
Faixa diária
45.25 45.86
Faixa anual
38.67 50.50
- Fechamento anterior
- 45.34
- Open
- 45.86
- Bid
- 45.39
- Ask
- 45.69
- Low
- 45.25
- High
- 45.86
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- -3.92%
- Mudança de 6 meses
- 3.96%
- Mudança anual
- 8.95%
