通貨 / AMTX
AMTX: Aemetis Inc

2.42 USD 0.24 (11.01%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AMTXの今日の為替レートは、11.01%変化しました。日中、通貨は1あたり2.22の安値と2.50の高値で取引されました。

Aemetis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
2.22 2.50
1年のレンジ
1.22 4.73
以前の終値
2.18
始値
2.22
買値
2.42
買値
2.72
安値
2.22
高値
2.50
出来高
1.911 K
1日の変化
11.01%
1ヶ月の変化
-3.59%
6ヶ月の変化
39.88%
1年の変化
5.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K