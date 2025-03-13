通貨 / AMTX
AMTX: Aemetis Inc
2.42 USD 0.24 (11.01%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AMTXの今日の為替レートは、11.01%変化しました。日中、通貨は1あたり2.22の安値と2.50の高値で取引されました。
Aemetis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AMTX News
- Aemetis signs $30 million contract for energy efficiency upgrade
- Aemetis director Barton sells $67k in stock
- Aemetis AMTX Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Securities reiterates Hold rating on Aemetis stock at $2.50
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Aemetis Inc earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Aemetis appoints Anjaneyulu Ganji as CFO of India subsidiary
- Aemetis receives CARB approval for seven dairy digester pathways
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On Aemetis, Inc. (AMTX) Q1 2025
- Rubrik To Rally Around 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Ascendiant Capital raises Aemetis stock price target to $20
- Centuri Lands $350 Million In New Contracts, CEO Notes Demand Surge - Centuri Holdings (NYSE:CTRI)
- Why Is Aemetis Stock Trading Higher On Tuesday? - Centuri Holdings (NYSE:CTRI), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis: Robust Revenue Growth But Profits Remain Elusive (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis, Inc. (AMTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.22 2.50
1年のレンジ
1.22 4.73
- 以前の終値
- 2.18
- 始値
- 2.22
- 買値
- 2.42
- 買値
- 2.72
- 安値
- 2.22
- 高値
- 2.50
- 出来高
- 1.911 K
- 1日の変化
- 11.01%
- 1ヶ月の変化
- -3.59%
- 6ヶ月の変化
- 39.88%
- 1年の変化
- 5.22%
