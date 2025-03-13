Moedas / AMTX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AMTX: Aemetis Inc
2.43 USD 0.25 (11.47%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMTX para hoje mudou para 11.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.22 e o mais alto foi 2.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Aemetis Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMTX Notícias
- Aemetis signs $30 million contract for energy efficiency upgrade
- Aemetis director Barton sells $67k in stock
- Aemetis AMTX Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Securities reiterates Hold rating on Aemetis stock at $2.50
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Aemetis Inc earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Aemetis appoints Anjaneyulu Ganji as CFO of India subsidiary
- Aemetis receives CARB approval for seven dairy digester pathways
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On Aemetis, Inc. (AMTX) Q1 2025
- Rubrik To Rally Around 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Ascendiant Capital raises Aemetis stock price target to $20
- Centuri Lands $350 Million In New Contracts, CEO Notes Demand Surge - Centuri Holdings (NYSE:CTRI)
- Why Is Aemetis Stock Trading Higher On Tuesday? - Centuri Holdings (NYSE:CTRI), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis: Robust Revenue Growth But Profits Remain Elusive (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis, Inc. (AMTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
2.22 2.50
Faixa anual
1.22 4.73
- Fechamento anterior
- 2.18
- Open
- 2.22
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Low
- 2.22
- High
- 2.50
- Volume
- 1.719 K
- Mudança diária
- 11.47%
- Mudança mensal
- -3.19%
- Mudança de 6 meses
- 40.46%
- Mudança anual
- 5.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh