AMTX: Aemetis Inc

2.43 USD 0.01 (0.41%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMTX ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.56.

Segui le dinamiche di Aemetis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.40 2.56
Intervallo Annuale
1.22 4.73
Chiusura Precedente
2.42
Apertura
2.45
Bid
2.43
Ask
2.73
Minimo
2.40
Massimo
2.56
Volume
1.567 K
Variazione giornaliera
0.41%
Variazione Mensile
-3.19%
Variazione Semestrale
40.46%
Variazione Annuale
5.65%
