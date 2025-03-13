Valute / AMTX
AMTX: Aemetis Inc
2.43 USD 0.01 (0.41%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMTX ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.56.
Segui le dinamiche di Aemetis Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.40 2.56
Intervallo Annuale
1.22 4.73
- Chiusura Precedente
- 2.42
- Apertura
- 2.45
- Bid
- 2.43
- Ask
- 2.73
- Minimo
- 2.40
- Massimo
- 2.56
- Volume
- 1.567 K
- Variazione giornaliera
- 0.41%
- Variazione Mensile
- -3.19%
- Variazione Semestrale
- 40.46%
- Variazione Annuale
- 5.65%
21 settembre, domenica