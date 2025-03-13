Dövizler / AMTX
AMTX: Aemetis Inc
2.43 USD 0.01 (0.41%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AMTX fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.40 ve Yüksek fiyatı olarak 2.56 aralığında işlem gördü.
Aemetis Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AMTX haberleri
- Aemetis signs $30 million contract for energy efficiency upgrade
- Aemetis director Barton sells $67k in stock
- Aemetis AMTX Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Securities reiterates Hold rating on Aemetis stock at $2.50
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Aemetis Inc earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Aemetis appoints Anjaneyulu Ganji as CFO of India subsidiary
- Aemetis receives CARB approval for seven dairy digester pathways
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On Aemetis, Inc. (AMTX) Q1 2025
- Rubrik To Rally Around 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Ascendiant Capital raises Aemetis stock price target to $20
- Centuri Lands $350 Million In New Contracts, CEO Notes Demand Surge - Centuri Holdings (NYSE:CTRI)
- Why Is Aemetis Stock Trading Higher On Tuesday? - Centuri Holdings (NYSE:CTRI), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis: Robust Revenue Growth But Profits Remain Elusive (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis, Inc. (AMTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.40 2.56
Yıllık aralık
1.22 4.73
- Önceki kapanış
- 2.42
- Açılış
- 2.45
- Satış
- 2.43
- Alış
- 2.73
- Düşük
- 2.40
- Yüksek
- 2.56
- Hacim
- 1.567 K
- Günlük değişim
- 0.41%
- Aylık değişim
- -3.19%
- 6 aylık değişim
- 40.46%
- Yıllık değişim
- 5.65%
21 Eylül, Pazar