Currencies / AMTX
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
AMTX: Aemetis Inc
2.19 USD 0.04 (1.79%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AMTX exchange rate has changed by -1.79% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 2.13 and at a high of 2.29.
Follow Aemetis Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMTX News
- Aemetis signs $30 million contract for energy efficiency upgrade
- Aemetis director Barton sells $67k in stock
- Aemetis AMTX Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Texas Capital Securities reiterates Hold rating on Aemetis stock at $2.50
- Aemetis (AMTX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Aemetis Inc earnings missed by $0.13, revenue fell short of estimates
- Aemetis appoints Anjaneyulu Ganji as CFO of India subsidiary
- Aemetis receives CARB approval for seven dairy digester pathways
- Stonegate Capital Partners Updates Coverage On Aemetis, Inc. (AMTX) Q1 2025
- Rubrik To Rally Around 12%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Ascendiant Capital raises Aemetis stock price target to $20
- Centuri Lands $350 Million In New Contracts, CEO Notes Demand Surge - Centuri Holdings (NYSE:CTRI)
- Why Is Aemetis Stock Trading Higher On Tuesday? - Centuri Holdings (NYSE:CTRI), Aemetis (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis: Robust Revenue Growth But Profits Remain Elusive (NASDAQ:AMTX)
- Aemetis, Inc. (AMTX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
2.13 2.29
Year Range
1.22 4.73
- Previous Close
- 2.23
- Open
- 2.24
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Low
- 2.13
- High
- 2.29
- Volume
- 685
- Daily Change
- -1.79%
- Month Change
- -12.75%
- 6 Months Change
- 26.59%
- Year Change
- -4.78%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%